Milattan önceye dayanıyor, endişelendiren gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan irili ufaklı 505 obruktan biri olan ve oluşumu milattan önceye dayanan Çıralı Obruğunun içindeki gölün suyu 10 yıl önce çekildi. Şimdi ise obruğun tabanında yeni yarıklar oluştuğu gözlendi.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin kişilik nüfusa sahip Konya'nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar bölge halkı için tehdit oluşturmaya devam ederken, oluşumu milattan önceye dayandığı bilinen Çıralı Obruğunun tabanındaki derin çatlaklar dikkat çekiyor. 134 metre derinlikte, 350 metre çapında olan Çıralı Obruğu içerisindeki göl çevresinde de Roma Dönemi’ne ait eski yerleşim alanı da bulunuyor.

'MİLATTAN ÖNCE OLUŞAN OBRUK ÇÖKMEYE DEVAM EDİYOR'

Karapınar bölgesindeki obruk hareketlerini izleyen araştırma ekibi başkanı Prof. Dr. Yaşar Eren, bölgedeki en eski obruklardan biri olan Çıralı Obruğunda oluşan yeni yarıkların, oluşumuna devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirterek, "Bu bölgede bildiğimiz en derin obruklardan biri Çıralı Obruğu 134 metre derinliği, çapı da 350 metre olan bir obruğumuz. Yaptığımız incelemelerde gördüğümüz bir noktada, obruklar ister yaşlı, ister genç olsun. Bir kısmı güncel oluşan obruklarımız var. Bir kısmı da geçmişte oluşmuş, ancak oluşumuna günümüzde de devam eden obruklar var. Çıralı obruğu geçmişte, içerisinde su olan doğa harikası görünümündeki bir obruğumuzdu. Bu haliyle de yine çok ilginç olan bir obruk" dedi.

'180 ADET BU ŞEKİLDE OBRUK GÖRÜYORUZ'

İçerisindeki suyun, yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak kuruduğuna dikkat çeken Yaşar Eren, "Gördüğümüz başka bir hususta oluşumu eski olmasına rağmen, kenarlarından itibaren yeni yarıklar oluşmaya başlamış. Yani merkezinden itibaren çökmeye devam ediyor. Burada 26 kilometre boyunca 180 adet bu şekilde obruk görüyoruz. 820 metre ile 1 metre arasında değişen obruklarımız var. Bu obruklara örneklerden biri de Çıralı Obruğu."