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Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, Ankara'da Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda altı partinin genel başkan yardımcıları Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni anlatacak. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzalayacak.

ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİ AÇIKLANIYOR

Toplantıda, 9 ana başlıktan 75 alt başlıktan oluşan metin, kamuoyu ile paylaşılıyor;

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: "Meclis'te torba kanun düzenlemesine son vereceğiz. Meclis'te kesin hesap komisyonunu kuracağız. Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl için sadece 1 dönem seçilmesi kuralını getireceğiz. Tarafsızlığını güvence altına alacağız. Yargı reformuyla bağımsız ve tarafsızlığı sağlayacağız. HSK'yı kaldıracağız. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul olacak. Adalet Bakanı, Hakimler Kurulu'nda yer almayacak. Hakimler, Adalet Bakanlığı'na bağlı olmayacak. Özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM iznini zorunlu hale getireceğiz. Tutuklamanın istisna olması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Siyasetin finansmanının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlayacağız."

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı: "Temel hedefimiz enflasyonu 2 yıl içinde tek haneye indirmektir. Hayat pahalılığını sonlandıracağız. Büyüme hızını yüzde 5'in üzerine çıkaracağız. 5 yılda en az 5 milyon yeni iş yaratacağız. Merkez Bankası'na fiyat ve finansal istikrarı sağlaması dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz. Bankanın İstanbul'daki birimlerini Ankara'ya taşıyacağız. Kur Korumalı Mevduat'ta yeni hesap açmayacağız. Mevcut hesapları vade sonunda kapatacağız. Cumhurbaşkanlığı'nı Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız. Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş almalarına son vereceğiz. Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi projeler yerine tarımsal sulamaya ayıracağız. "