Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Millet İttifakı, Mutabakat Metni'ni açıklıyor
ABONE OL

Son dakika haberi Millet İttifakı, Mutabakat Metni'ni açıklıyor

Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklıyor. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzalayacak

Son dakika: Millet İttifakı, Mutabakat Metni'ni açıklıyor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, Ankara'da Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda altı partinin genel başkan yardımcıları Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni anlatacak. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzalayacak.

ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİ AÇIKLANIYOR

Toplantıda, 9 ana başlıktan 75 alt başlıktan oluşan metin, kamuoyu ile paylaşılıyor;

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: "Meclis'te torba kanun düzenlemesine son vereceğiz. Meclis'te kesin hesap komisyonunu kuracağız. Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl için sadece 1 dönem seçilmesi kuralını getireceğiz. Tarafsızlığını güvence altına alacağız. Yargı reformuyla bağımsız ve tarafsızlığı sağlayacağız. HSK'yı kaldıracağız. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul olacak. Adalet Bakanı, Hakimler Kurulu'nda yer almayacak. Hakimler, Adalet Bakanlığı'na bağlı olmayacak. Özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM iznini zorunlu hale getireceğiz. Tutuklamanın istisna olması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Siyasetin finansmanının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlayacağız."

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı: "Temel hedefimiz enflasyonu 2 yıl içinde tek haneye indirmektir. Hayat pahalılığını sonlandıracağız. Büyüme hızını yüzde 5'in üzerine çıkaracağız. 5 yılda en az 5 milyon yeni iş yaratacağız. Merkez Bankası'na fiyat ve finansal istikrarı sağlaması dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz. Bankanın İstanbul'daki birimlerini Ankara'ya taşıyacağız. Kur Korumalı Mevduat'ta yeni hesap açmayacağız. Mevcut hesapları vade sonunda kapatacağız. Cumhurbaşkanlığı'nı Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız. Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş almalarına son vereceğiz. Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi projeler yerine tarımsal sulamaya ayıracağız. "

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

20'li yaşlarındaydılar... Edirne'de korkunç kaza: 2 ölü! - Son dakika haberi
GÜNDEM 20'li yaşlarındaydılar... Korkunç kaza: 2 ölü!
AÖF sonuçları sorgulama: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, final sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
SON DEPREMLER | Akdeniz'de deprem! 30 Ocak 2023 Pazartesi Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
GÜNDEM AFAD ve Kandilli ile son depremler
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
GÜNDEM Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Denizli'de 2 yaşındaki Murat'ın ölümünde sıcak gelişme! -Güncel haberler
GÜNDEM 2 yaşındaki Murat'ın ölümünde sıcak gelişme!
Bilecik'ta Game of Thrones rüzgarı: Başkan Subaşı'ndan "Winter is coming" paylaşımı... - Haberler
GÜNDEM Melek Mızrak Subaşı'ndan "Winter is coming" paylaşımı
Cinayet işleyip suçu 14 yaşındaki kızının üstüne attı! - En son haberler
GÜNDEM Baba, işlediği cinayeti küçük kızının üstüne attı!
KAR VE İZLANDA SOĞUĞU GELİYOR! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Son dakika: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? MGM hava durumu
GÜNDEM İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi!
6 yaşında evlendirme davası başladı - Haberler
GÜNDEM 6 yaşında evlendirme davası başladı
İzmir'de eşini defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! "Sanık suçu algılayamaz!" -Güncel haberler
GÜNDEM Eşini defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! "Sanık suçu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.