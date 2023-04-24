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Millet İttifakı'ndan Ahlatlıbel zirvesi

Millet İttifakı liderleri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Ahlatlıbel'de bir araya geldi. Toplantıda kampanya videosu çekilirken, seçim güvenliği ele alındı

Son dakika: Millet İttifakı'ndan Ahlatlıbel zirvesi
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Millet İttifakı liderleri ve iki büyükşehir belediye başkanı, 6'lı zirvenin ilk kez yapıldığı Ahlatlıbel'de buluştu. Kampanya için toplu bir video çekildi. Liderlerin seçim güvenliği ve seçime katılma noktasında çağrı yaptığı videoların sosyal medyada paylaşılması kararlaştırıldı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Millet İttifakı liderleri ilk altılı zirvenin yapıldığı Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde buluştu. Bayramdan hemen önce yapılan görüşmeye seçimin kazanılması durumunda Cumhurbaşkanı yardımcısı olması planlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Zirvede Kılıçdaroğlu'nun “Sana Söz” sloganıyla yürüttüğü seçim kampanyası için liderler ve iki belediye başkanının yer aldığı bir video çekildi. O videonun önümüzdeki günlerde kampanya çerçevesinde kullanılması bekleniyor.

SEÇİM GÜVENLİĞİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede seçim güvenliği de ele alındı. 14 Nisan'da CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sandık güvenliği ile ilgili bir videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Benzer videoları diğer liderlerin de çekmesi kararlaştırıldı. Buna göre, masadaki diğer liderler de kamera karşısında kendi tabanına çağrıda bulunacak. Hem "sandığa gidin" mesajı verilecek hem de seçim güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulunulacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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