Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk ziyaretini Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 18 Temmuz 2018 tarihinde Hakkâri/Yüksekova bölgesinde bulunan birlik ve karargâhlarda yapmış olduğu inceleme ve denetlemelere eşlik etti.

EV YAPIMI KEKİ ELLERİYLE İKRAM ETTİ

Milli Savunma Bakanı Akar, askerlere elleriyle kek ikram etti.

İHA'nın aktardığı habere göre, Akar, ziyeretinde beraberinde getirdiği ev yapımı kekleri keserek üs bölgesi personeli ve komutanlarına elleriyle ikram etti.

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