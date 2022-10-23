Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı belirtildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akar ve Şoygu görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirecek provokasyonlar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması, sahadaki bu tür girişimlerle ilgili olarak koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışılması konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu."

Görüşmede Bakan Akar tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez dile getirdiği Türkiye'nin, bölgede ateşkesin sağlanması, barışın temini, insani yardım ile istikrarın yeniden tesis için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya'da askeri uçak düştü
DÜNYA Rusya'da askeri uçak düştü
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti: Yeni başbakan adayları belli oluyor - Son dakika haberleri
DÜNYA İngiltere'de yeni başbakan adayları belli oluyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Arap Birliği Zirvesi'ne “sağlık sebeplerinden” dolayı katılamayacak
DÜNYA Sağlık sebeplerinden dolayı zirveye katılamayacak
Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Harris: Boris Johnson başbakanlık yarışına girecek
DÜNYA "Johnson geri dönüyor"
Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı -Son dakika haberleri
DÜNYA Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı
Kuzey Kore lideri Kim'in hayatının tehlike altında olduğu iddia edildi! Güvenlik tedbirleri artırıldı - son dakika haberleri
DÜNYA Kuzey Kore liderinin hayatı tehlikede mi?
ABD Başkanı Biden, 2024'te adaylık niyeti olduğunu ancak resmi karar vermediğini açıkladı
DÜNYA Biden 2024'te aday olacak mı?
ABD'nin Dallas kentinde hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü
DÜNYA Hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping, üçüncü kez ÇKP Genel Sekreteri seçildi
DÜNYA Çin'in lideri 'bir dönem daha' Şi Cinping
İran'da, Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar devam ediyor
DÜNYA İran'da protestolar devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.