Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Barış Pınarı Harekatı’nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır. Sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG’yi müttefik olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi’ni kınıyoruz. Fransa Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı’nı hedef alan kararı, başta Fransız halkı olmak üzere dünya kamuoyundan gerçekleri saklama ve çarpıtma gayretinden başka bir şey değildir" denildi.