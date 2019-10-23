Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, dün saat 22.00'den sonra bölgede terörist unsurlara rastlanmadığını belirterek bölgenin kontrol altında olduğunu ve mutabakata uymayan teröristlerin ya teslim olacağını ya da etkisiz hale getirileceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatının başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır. Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak" denildi.