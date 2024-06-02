Gaziantep'te minibüsün çarptığı motosikletteki çocuk ve yaya öldü! Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs önce bir motosiklete sonra da yayalara çarptı. Kazada biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı Giriş: 02.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:50 facebook

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