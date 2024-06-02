Gaziantep'te minibüsün çarptığı motosikletteki çocuk ve yaya öldü!
Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs önce bir motosiklete sonra da yayalara çarptı. Kazada biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, minibüsün motosiklete ve yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Şerif M. idaresindeki minibüs, Karşıyaka Alt Geçidi'nde, Semih Batran'ın kullandığı motosiklete ve kaldırımdaki yayalara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 8 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan yaya Reyyan Ali (16) ve motosikletteki Nazlı Batran (6), hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ali ve Batran'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.