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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kaza tutanağındaki detayı fark edince şikayetçi oldu - Haberler
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Minübüs ayağını ezdi, tutanaktaki detayı fark edince şikayetçi oldu

Düzce'de, TEM Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde çalışan Yunus Emre Akkurt'un ayağının üzerinden minibüs geçti. Ayağı kırılan Akkurt, minibüs şoförünün tutanaklarda değiştirildiğini görünce şikayetçi oldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika: Kaza tutanağındaki detayı fark edince şikayetçi oldu - Haberler
Kaza tutanağındaki detayı görünce şikayetçi oldu!
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DHA

Olay, TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesisin market bölümünde çalışan Yunus Emre Akkurt, markete malzeme taşıyan minibüsün camının yanına yaklaşarak sürücüden ürün istedi.

Bu sırada, minibüs şoförü manevra yapınca Yunus Emre Akkurt’un ayağının üzerinden geçti.

Ayağı kırılan Akkurt, mesai arkadaşı olduğu için minibüs şoförü Onur B.’den şikayetçi olmak istemedi. Yunus Emre Akkurt kaza tutanaklarında şoförün değiştirilerek araçta bulunan diğer çalışan Yusuf G.'nin şoför olarak yazıldığını gördü.

Yapılan değişikliğin ise minibüsü kullanan kişinin ehliyetsiz olmasından kaynaklandığı öğrenen Akkurt, iki kişi hakkında şikayetçi oldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tesiste 1,5 yıldır çalıştığını belirten Yunus Emre Akkurt, "İş yerinin depo arabası geldiğinde arabanın yanına yanaştım. Bir şeyler getirmesini söylerken şoför arabayı hareket ettirip manevra yaptı. Lastik ayağımı kaptı. Lastik ayağımı alınca zaten acı içinde yere düştüm. Oradan hastaneye geçtik. Tutanaklarda şoför değişikliği yaptılar. Tutanaklarda şoförü Yusuf G. olarak geçtiler, ama asıl şoför Onur B. Ehliyeti yok. İlk başta ben şikayetçi olmamıştım. Sonra ben de şikayetçi oldum. Kaza anında ehliyetsiz kişiyi alıp ehliyetli birisini gösteriyorlar. Her şey güvenlik kamerasında görünüyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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