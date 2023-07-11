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        Miras kavgasında 4 kişi öldürülmüştü! Detayları ortaya çıktı

        İstanbul Pendik'te 4 kişinin öldürüldüğü kardeşler arasındaki miras kavgasının detayları ortaya çıktı. Dehşette silahı kullanan şüpheli olay günü park yeri kavgası çıktığını ve bu kavganın ardından miras tartışması yaşadığı kardeşi ile ailesine kurşun yağdırdığını itiraf etti. İşlemlerin ardından 6 şüpheli adliyeye gönderildi

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 11.07.2023 - 12:24
        Miras katliamı park yeri kavgasıyla başlamış!
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        Pendik'te 8 Temmuz'da meydana gelen olayda aralarında miras tartışması olduğu öğrenilen 3 kardeş ve yakınları arasında tartışma çıktı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında bir anda silahını çeken Ö. Özkul, kardeşi Osman Özkul (51), yengesi Dilek Özkul (45), yeğeni Efe Burak Özkul (25) ile akrabası Zafer Öztürk'ü kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

        Olayda Meltem Öztürk (35) de yaralandı. Cinayet büro amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli Ö. Özkul, olay yerinde bulunan kardeşi Ö. Özkul ve onlara misafirliğe gelen 5 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunu asayiş şube müdürlüğünde yapıldı.

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        PARK TARTIŞMASI OLAYI TETİKLEDİ

        Cinayet büro amirliğinde yapılan soruşturmada, kardeşler arasında, paylaşılan bir fabrikanın miras paylaşımında sürtüşmeler yaşandığı öğrenildi. İddialara göre bu sıkıntılar olay günü yaşanan otomobil park sorununa yansıtıldı.

        Olayda silahı kullandığı belirlenen şüpheli Ö. Özkul o günü polise şöyle anlattı; "Babamdan kalan fabrika ve malları geçen yıl bölüştük. Bir süre her şey iyiydi. Ancak daha sonra Osman, daha fazla pay almak için bizimle tartışmaya başladı. Bu nedenle aramızda sürekli kavga çıkıyordu. Olay günü kardeşim Ö. Özkul’un otomobilini çektiği yer yüzünden Osman bağırmaya başladı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir anlık öfkeyle kendimi kaybetmişim."

        Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli ve gözaltında tutulan diğer 6 kişi geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

        Fotoğraflar: DHA

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