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Mısır'da tren kazası: Çok sayıda yaralı var! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 vagonun devrildiği kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, kazanın nedenini araştırmak için bir komite oluşturulması için hükümeti görevlendirdi.

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

2002'DEKİ KAZADA 300'DEN FAZLA KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Mısır'ın en ölümcül tren kazası 2002'de Kahire'den Mısır'ın güneyine giden trende çıkan yangın sonucu 300'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi sonucu meydana gelmişti.