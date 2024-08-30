MİT'ten kuzey Irak'ta operasyon: Patlayıcıları hazırlayan iki terörist etkisiz hale getirildi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.
Giriş: 30.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:56
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.
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