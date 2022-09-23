MİT'ten sınır hattında operasyon! 9 şehidin failleri yakalandı

Operasyonda, "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma" suçundan Kımızı Bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Lehenk kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK mensubu Alişer kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Yakalanan terörist Atilla Çiçek

Tunceli’de 25 Eylül 2012’de 6’sı asker 1’i sivil olmak üzere 7 şehidin olduğu bombalı saldırı ile Ağrı Doğubayazıt'ta 29 Ağustos 2020’de 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer alan Atilla Çiçek’in Suriye ve İran’da, Hüseyin Yıldırım’ın ise Suriye ve Irak’ta sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri kaydedildi.