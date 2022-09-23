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Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: MİT'ten sınır hattında operasyon! 9 şehidin failleri yakalandı - Güncel haberler
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Son dakika haberi MİT'ten nokta operasyon! 9 şehidin failleri yakalandı

MİT, kırmızı bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Lehenk kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK mensubu Alişer kod adlı Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakaladı

Son dakika: MİT'ten sınır hattında operasyon! 9 şehidin failleri yakalandı - Güncel haberler
MİT'ten sınır hattında operasyon! 9 şehidin failleri yakalandı
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HABERTURK.COM

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırımı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Operasyonda, "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma" suçundan Kımızı Bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Lehenk kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK mensubu Alişer kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Yakalanan ter&ouml;rist Atilla &Ccedil;i&ccedil;ek
Yakalanan terörist Atilla Çiçek

Tunceli’de 25 Eylül 2012’de 6’sı asker 1’i sivil olmak üzere 7 şehidin olduğu bombalı saldırı ile Ağrı Doğubayazıt'ta 29 Ağustos 2020’de 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer alan Atilla Çiçek’in Suriye ve İran’da, Hüseyin Yıldırım’ın ise Suriye ve Irak’ta sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri kaydedildi.

Yakalanan ter&ouml;rist H&uuml;seyin Yıldırım
Yakalanan terörist Hüseyin Yıldırım

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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