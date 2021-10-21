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Haberler Dünya SON DAKİKA: Moskova'dan NATO'ya sert uyarı!
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Moskova'dan NATO'ya sert uyarı!

Reuters'ın RIA haber ajansından alıntıladığı habere göre Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

SON DAKİKA: Moskova'dan NATO'ya sert uyarı!
Moskova'dan NATO'ya sert uyarı!
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Reuters / HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko yaptığı açıklamada NATO’yu Ukraya’nın NATO üyesi olması sonucunda ortaya çıkacak sonuçlara ilişkin uyardı.

Reuters’ın RIA haber ajansından aktardığı habere göre Rudenko, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Ukrayna ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rudenko, ABD’nin üyeliği desteklediğini ancak bu gerçekleşirse bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Geçtiğimiz günlerde konuya Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olmasına ilişkin konuşan ABD Savunma Bakanı Austin, "Üçüncü ülkelerin Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda veto hakkı yok. Ukrayna'nın dış baskı olmadan kendi dış politikasını belirlemeye hakkı var." diye konuştu.

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