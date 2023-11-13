SON DAKİKA: Motorine indirim geliyor... 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin, motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA: Motorine indirim geliyor... 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin, motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

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Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları sorgulaması sıklaştı. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle etkilenen akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu. Gelen son haberlere göre; motorine indirim bekleniyor. 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG ve mazot litre fiyatı...