Benzin ve motorin fiyatlarında son gelişmeler... Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrasında güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 5 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...