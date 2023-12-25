Motorin ve benzine arka arkaya zam! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Geçtiğimiz günlerde benzin 1 lira 48 kuruşluk zam yapılmıştı. Bunun üzerine bir zam haberi daha geldi ve motorinin litresine 1 lira 61 kuruşluk bir zam yapıldı. Zamlardan sonra araç sahipleri pompaya yansıyan fiyatları araştırmaya başladı. İşte, motorin ve benzin zammından sonra 24 Aralık Pazar güncel akaryakıt fiyatları...
Benzine yapılan 1 lira 48 kuruşluk zammın ardından bir zam haberi de motorinden geldi. Yeni motorin zammıyla beraber 22 Aralık tarihinden itibaren motorin fiyatları 1 lira 61 kuruş arttı. İşte, 25 Aralık Pazartesi 2023 İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir güncel motorin ve benzin fiyatları...
MOTORİNE 1 LİRA 61 KURUŞ ZAM YAPILDI
Motorine, 22 Aralık tarihinden itibaren 1 lira 61 kuruş olmak üzere zam yapıldı. Aynı şekilde 20 Aralık'ta benzine de 1 lira 48 kuruşluk bir zam geldiği duyrulmuştu.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51
İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16
İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 34,46
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 37,10
İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 18,24
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara benzin litre fiyatı: 35,19
Ankara motorin litre fiyatı: 37,77
Ankara LPG litre fiyatı: 18,66
BURSA AKARYAKIT FİYATLARI
Bursa benzin litre fiyatı: 35,26
Bursa motorin litre fiyatı: 37,84
Bursa LPG litre fiyatı: 18,29