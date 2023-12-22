Motorine zam geldi
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.61 TL zam yapıldı
Benzine yapılan zammın ardından bugün motorine zam geldi. Motorinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.61 lira zam geldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 37.11 liraya çıktı. Litre fiyatı Ankara'da 37.74 lira, İzmir'de 37.99 lira, Bursa'da 37.82 lira, Diyarbakır'da 38.44 lira, Antalya'da 38.49 lira ve Trabzon'da 38.13 lira oldu.
Bugün benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı.