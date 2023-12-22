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        Haberler Ekonomi Enerji Son dakika: Motorine zam geldi - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.61 TL zam yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 10:37 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:37
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        Motorine zam geldi
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        Benzine yapılan zammın ardından bugün motorine zam geldi. Motorinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.61 lira zam geldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 37.11 liraya çıktı. Litre fiyatı Ankara'da 37.74 lira, İzmir'de 37.99 lira, Bursa'da 37.82 lira, Diyarbakır'da 38.44 lira, Antalya'da 38.49 lira ve Trabzon'da 38.13 lira oldu.

        Bugün benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı.

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