Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları merak konusu oluyor. Döviz kurunda yaşanan yükseliş benzinin ardından motorine de zam olarak yansıdı. Motorine 1 lira 30 kuruş zam geldi. Zam bugün itibarıyla pompaya yansırken güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki İzmir, Ankara, İstanbul’da güncel LPG, benzin, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mart 2025 LPG, benzin ve motorin fiyatı…