Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken petrol fiyatları Orta Doğu'daki arz risklerinin artmasıyla birlikte yükselişe geçti. Bu yükseliş sonrası motorine zam geldi. Zamlı fiyatlar gece itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 17 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...