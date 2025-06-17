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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELDİ! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 17 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları

        Araç sahipleri dikkat: Motorine zam geldi! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?

        Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Benzin, motorin ve LPG'ye uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 5. gününde tüm şiddetiyle sürerken petrol fiyatları arz endişesi nedeniyle yükselişe geçti. Bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorine zam geldi. Zam sonrası bazı illerde motorinin litre fiyatı 50 TL'yi aştı. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 17 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 08:14 Güncelleme: 17.06.2025 - 08:18
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        Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken petrol fiyatları Orta Doğu'daki arz risklerinin artmasıyla birlikte yükselişe geçti. Bu yükseliş sonrası motorine zam geldi. Zamlı fiyatlar gece itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 17 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...

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        MOTORİNE ZAM GELDİ

        Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıta zam olarak yansıyor.

        Motorinin litre fiyatına 1 lira 75 kuruş zam geldi.

        Zamlı fiyatlar 17 Haziran Salı günü itibarıyla tabelaya yansıdı. Zam ile birlikte Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi bazı şehirlerde motorinin litresi 50 TL'yi aştı.

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        BENZİN VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Benzin ve LPG (otogaz) fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 48.44 TL

        Motorin litre fiyatı: 49.51 TL

        LPG litre fiyatı: 25.09 TL

        5

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 48.29 TL

        Motorin litre fiyatı: 49.39 TL

        LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 49.10 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.36 TL

        LPG litre fiyatı: 24.99 TL

        7

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 49.44 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.70 TL

        LPG litre fiyatı: 24.94 TL

        8

        AYDIN AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 49.65 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.90 TL

        LPG litre fiyatı: 25.08 TL

        BOLU AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 49.24 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.31 TL

        LPG litre fiyatı: 24.79 TL

        BURSA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 49.23 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.31 TL

        LPG litre fiyatı: 24.79 TL

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