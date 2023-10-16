SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! 16 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! 16 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç para?

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Peş peşe yapılan indirimlerin ardından akaryakıt fiyatlarına zam haberi geldi. Motorin fiyatlarına zam geliyor. İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleriyle artan petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor. Uzmanlar, çatışmanın bölgeye yayılması durumunda yılın geri kalanında beklenen arz açığının daha da derinleşeceğini belirtiyor. İşte, 16 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı...