Son dakika: Motorine zam! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 66 kuruş artacak. EPGİS tarafından yapılan son açıklamada motorin fiyatlarının 44 kuruş düşeceği duyurulmuştu. Güncel motorin fiyatları araştırılıyor.

MOTORİNE ZAM!

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MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.