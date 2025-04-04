Mourinho PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbinin ardından yaşananlar dikkat çekti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı.

Jose Mourinho'nun maçın ardından yaptığı bu hareket nedeniyle kırmızı kart görürken; Portekizli çalıştırıcının bu hareketi "saldırı" olarak değerlendirildi ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

3 FUTBOLCUYA SALDIRIDAN SEVK Ayrıca Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da yine aynı maddeden kurula sevk edildi. FOTI VE FRED'E HAKARETTEN SEVK! Fenerbahçe İdarecisi Mario Branco "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle; Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti ve Fred ise "hakaretten" sevk edildi. Peki; talimatlar ne diyor? Jose Mourinho en az kaç maç ceza alacak?

MADDE 44- SALDIRI Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; REKLAM Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

KIRMIZI KARTLAR SÜPER LİG'E YANSIYACAK MI? Öte yandan derbide toplam 6 kırmızı kart çıktı. Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Fred, Salvatore Foti, Jose Mourinho, Galatasaray'dan ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay oyun dışında kaldı. Talimatlara göre; 4 maç ve üzeri verilen cezalar tüm kulvarlarda geçerli. Ancak 1,2 ve 3 maçlık cezalar sadece Türkiye Kupası maçlarında geçerli.