MSB acı haberi duyurdu: 4 şehit, 2 yaralı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberini, merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a verdi. Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.

Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım

Yıldırım'ın Mersin'de askerden önce lisanslı futbolcu olduğu öğrenilirken, yarın kentte yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş'un kaldırıldığı hastaneden şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan P. Asb. Kd. Çvş. Gökhan Ağıl ve P. Uzm. Çvş. Fatih Kalkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun (26) acı haberi, Niğde'deki ailesine ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu

Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Borlu'nun şehadet haberi, memleketi Niğde'nin Değirmenli beldesi Yukarı Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu'nun babaevinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı.