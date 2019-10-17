Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB),Twitter hesabından 'BarışPınarıHarekatı' etiketiyle paylaşılan video, 'Sevgi ve şefkatin Pınarı Mehmetçik' notu ile başladı.
TEL ABYAD'DAKİ ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU
DHA'da yer alan habere göre görüntüde, harekâtın ardından terörden arındırılan Tel Abyad'da, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilenmesi, yaptığı yardımlar ve Suriyeli bir çocuğun asker selamında bulunması yer aldı.
GÖRÜNTÜ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
"Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" mesajıyla paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni topladı.
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