MSB duyurdu! Bir asker şehit düştü
MSB: Kahraman silah arkadaşımız Tuğrul Özsu, bugün araç kazasında şehit olmuştur.
Giriş: 23.07.2025 - 19:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:12
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn.Ütğm. Tuğrul ÖZSU şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
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