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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: MSB duyurdu! Irak'ta 11 terörist etkisiz - Haberler
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Son dakika haberler... MSB: Irak kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek' operasyonunda 10, 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde 1 olmak üzere 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ta 11 terörist etkisiz - Haberler
MSB duyurdu! Irak'ta 11 terörist etkisiz
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HABERTURK.COM

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok. Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonunda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK´lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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