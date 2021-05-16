MSB duyurdu! Irak'ta 2 terörist daha etkisiz 0:00 / 0:00

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için SİHA'larımızdan kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK´lı terörist SİHA´larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.