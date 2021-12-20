MSB duyurdu! Suriye ve Irak'ta 6 terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
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