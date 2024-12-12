MSB: PKK'lılar DEAŞ'lı kılığına bürünüyor
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK, Suriye'de DEAŞ sürüyor algısı oluşturmaya çalışıyor. PKK'lı teröristler DEAŞ'lı kılığına bürünüyor" açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca, "Terörü yok edici tedbirler alınıyor" ifadesi yer aldı
Giriş: 12.12.2024 - 12:06 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:13
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