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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB: PKK'lılar DEAŞ'lı kılığına bürünüyor

        MSB: PKK'lılar DEAŞ'lı kılığına bürünüyor

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK, Suriye'de DEAŞ sürüyor algısı oluşturmaya çalışıyor. PKK'lı teröristler DEAŞ'lı kılığına bürünüyor" açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca, "Terörü yok edici tedbirler alınıyor" ifadesi yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 12:06 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:13
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        MSB: PKK'lılar DEAŞ'lı kılığına bürünüyor
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