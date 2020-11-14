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HaberlerDünyaSON DAKİKA MSB: Rus heyetiyle görüşmeler devam edecek - Haberler
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SON DAKİKA MSB: Rus heyetiyle teknik görüşmeler tamamlandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'ya gelen Rus heyetiyle Dağlık Karabağ'da oluşturulacak Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin teknik görüşmelerin tamamlandığı belirtildi

SON DAKİKA MSB: Rus heyetiyle görüşmeler devam edecek - Haberler
AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlanıyor." denildi.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),2020 yılında icra edilen operasyonlarda 98'i son bir ayda olmak üzere bugüne kadar 1031 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK),ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Kara, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının, yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek amacıyla dönem içerisinde 3'ü büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Binbaşı Kara, "İcra edilen operasyonlarda 98'i son bir ayda olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca teröristler tarafından kullanılan 124 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, 105 EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Terör örgütleriyle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir." dedi.

Sınırlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda, son bir ayda yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 8 bin 165 kişinin yakalandığını aktaran Kara, 47 bin 727 kişinin sınırı geçemeden engellendiğini, bu şahıslar arasında toplam 32 terörist bulunduğunu kaydetti.

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN SEVİNCİNİ PAYLAŞIYORUZ"

Karabağ'daki Ermenistan işgalinin 10 Kasım gece yarısından itibaren başlayan Ateşkes Anlaşması ile son bulduğunu, Azerbaycan'ın öz toprağı olan Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulduğunu belirten Kara, "30 yıllık işgale son veren Azerbaycanlı kardeşlerimizin zaferini kutluyor, sevincini paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için 11 Kasım'da oluşturulmasına karar verilen Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını aktaran Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Federasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir. Heyetler arasındaki ilk toplantı dün Milli Savunma Bakanlığında icra edilmiştir. Bugün de toplantılara devam edilecektir. İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecini çok yakından takip edeceğimizi, taviz verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, ihtiyaç duyulması halinde hiç tereddüt etmeden Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Azerbaycan'ın davası, bizim davamız, sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir."

SURİYE VE LİBYA

Suriye'nin kuzeyinde tesis edilen barış ve istikrar ortamının korunması ve kalıcı barışın sağlanması için terör unsurlarından temizlenmiş 8 bin 342 kilometrekarelik alanda faaliyetlerin sürdürüldüğünü de belirten Kara, güvenli hale getirilen bölgelerde başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının en kısa sürede sağlanması ve hayatın normalleşmesi için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması amacıyla gerek Libya'da gerekse Türkiye'de Libya Silahlı Kuvvetler personelinin eğitilmesine devam edildiğini dile getiren Kara, ayrıca mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği verildiğini kaydetti.

Libya açıklarında dün düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrasında, bölgede bulunan fırkateyn tarafından kazazedelerin kurtarılması faaliyetlerine destek sağlandığını da ifade eden Kara, şu bilgileri verdi:

"Tek amacımız toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmeler yakından takip edilmektedir. Milli Savunma Bakanımız tarafından Libya Savunma Bakanı Namrouş ile bugün bir görüşme gerçekleştirilecektir."

DOĞU AKDENİZ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini vurgulayan Kara, şunları söyledi:

"Her zaman komşularımızın sınırlarına ve haklarına saygılı olduğumuzu, tüm ilişkilerimizde barış, dostluk, iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliğinden yana olduğumuzu ifade ediyor olmamıza rağmen Yunanistan tarafından, gerginliği artırıcı faaliyetlere devam edilmektedir. Yunanistan tarafından, Ekim ayı içinde 42 hava sahası ihlali, 7 karasuyu ihlali, 15 hava aracı tacizi yapılmış ve uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 'Gayri Askeri Statüdeki Adalara' 192 askeri gemi ziyareti yapılmıştır. Kuzey Ege'de uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Gayri Askeri Statüdeki Semadirek Adası'nı kapsayan eğitim sahasını ilan etmesi, üstelik saha sınırında kara sularını ihlal etmesi Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmak için her türlü provokatif girişimde bulunduğunun açık göstergesidir."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin de salgından etkilenmeden kesintisiz devam ettiğini dile getiren Kara, NATO usullerini denemek, denizaltı iş birliği ve ileri seviyede koordinasyon sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de icra edilen Mavi Balina tatbikatının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

TSK unsurları arasında tehdit altında personel kurtarma konusunda ortak çalışabilirliğin ve eğitim seviyesinin arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla Konya'da İcra edilen Milli Anadolu Ankası Tatbikatı'nın da büyük bir başarıyla gerçekleştirildiğine değinen Kara, şunları kaydetti:

"TSK önümüzdeki dönemde de dosta güven, düşmana korku veren yüksek eğitim seviyesini idame etmek ve geliştirmek, sahip olduğu imkan kabiliyetleri ve ateş gücünü caydırıcı bir biçimde ortaya koymak, dost ve müttefik ülkelerle askeri işbirliğini ve birlikte harekat icra edebilirliğini güçlendirerek geliştirmek maksatlarıyla yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerini sürdürecek, bölge ve dünya barışına değerli katkılar sunmaya devam edecektir."

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