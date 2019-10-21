"Biz bu oyunu bozduk"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/ YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir.

Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır.

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.

Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir."

BİN 500 KİLOMETRELİK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI

Açıkmada ayrıca, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan Barış Pınarı Harekâtı'nda 765 terörist etkisiz hale getirilmiş, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 adet mayın ve 180 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir" denildi.