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Son dakika! MSB: Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır

HABERTURK.COM

SON DAKİKA HABERİ... Milli Savunma Bakanlığı'ndan 22 Ekim Tarihinde Rusya ile varılan mutabakata ilişkin açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 22 Ekim Tarihinde Rusya ile varılan mutabakata ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. 22 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi’de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

2. 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG’nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat’ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir.

3. Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır.

4. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

5. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.

 

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