1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı aynen geçerli oldu. Peki, "Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? MTV'ye yüzde kaç zam geldi, hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?" İşte MTV ne kadar oldu sorusunun yanıtı...