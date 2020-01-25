DHA

Türkiye'yi vuran 6.8 büyüklüğündeki Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremde, 22 vatandaşımız hayatını kaybederken, bin 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Enkazdan sağ olarak çıkarılan isimlerden biri ise Hatun Yamış oldu.

ENKAZDAN 13 SAAT SONRA KURTARILDI

DHA'da yer alan habere göre Erzurum AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi´ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Hatun Yamış, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

TELEFONLA ARAYIP YERİNİ SÖYLEDİ

5 katlı apartmanın 3´üncü katında oturan Hatun Yamış, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi. Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Hatun Yamış, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.