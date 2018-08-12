Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Yangının sigara izmaritinden çıktığını tahmin ediyoruz" dedi.

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü mevkiinde dün öğlen saat 12.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili incelemeler devam ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Akın, yangının sigara izmaritinden çıkmış olma ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Bursa’nın Göynüklü Mahallesi’nde başlayıp rüzgarın etkisiyle Çağrışan ve Bademli mahallelerine de sıçrayan orman yangını ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dün öğle saatlerinde başlayan yangına, Bursa’nın yanı sıra Balıkesir, İzmir, Karabük, Keşan ve Edremit’ten gelen yangın müdahale araçları ile müdahale edilmiş, yangın saatler süren bir çalışmanın ardından akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Yangın söndürme çalışmalarını yerinde izleyen Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yanan 20 hektarlık alanın yeniden ağaçlandırılması için gerekli çalışmaların bir an önce başlayacağını ve yangının çıkış sebebinin araştırılacağını söyledi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatarak gerekli çalışmaların titizlikle yürütüleceğini yazılı olarak açıkladı.

Yangının ardından Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, beraberindeki ekiple birlikte ormanlık alanda incelemelerde bulundu. Orman yangınlarıyla ilgili uzun yıllardır inceleme yaptıklarını kaydeden Akın, İHA'ya yaptığı açıklamada, yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi. Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yangının meydana geldiği yer yol üstü bir mevkii. Böyle olunca yoldan geçen herhangi birinin atmış olduğu sigara izmariti yangına sebep olmuş olabilir. Bununla ilgili elimizde net bir delil yok fakat yıllardır yapmış olduğumuz orman yangınlarıyla ilgili incelemeler ve araştırmalar doğrultusunda bu sonuca vardığımızı söyleyebiliriz. Orman yangınları genelde atılan izmaritlerin bir bölgeyi tutuşturması ve o bölgede başlayan alevlerin diğer bölgelere sıçraması ile meydana gelir. Konuyla ilgili incelememiz devam ediyor ama dediğim gibi biz sigara izmariti ihtimali üzerinde duruyoruz” dedi.

Yangının rant amacıyla çıkarıldığı ve yanan bölgenin imara açılacağı iddialarına da cevap veren Akın, “Bu yangını rant amacıyla çıkaran ve bölgeden rant sağlamaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğim. Yangına yerinde ve anında müdahale ederek çok büyümeden söndürmek için elimizden geleni yaptık. Çok şükür 20 hektarlık alanla sınırlı kaldı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor, ekiplerimiz bekliyor. Tam anlamıyla yangın söndükten sonra sahadaki yanan ağaçları temizleyeceğiz ve yeniden ağaçlandırma için gerekli çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

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