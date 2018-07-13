Adana'da terör örgütü PKK/KCK sempatizanlarının düzenlediği korsan gösteriye katılarak devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, polise silahla ateş etmek suçlarından ömür boyu ve 14 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edilen firari yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Haziran 2014'de merkez Seyhan ilçesi, Hürriyet Mahallesi, Güney Kuşak Bulvarı'nda bölücü terör örgütü PKK/KCK yanlıları örgütün verdiği talimat üzerine korsan gösteri düzenledi. Göstericiler, polis memurlarına silah sıktı, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılar attı. Yapılan soruşturma ve güvenlik kamera görüntülerinden Ahmet Çiray'ın gösteriye katılıp polis memurları H.A., F.E., F.Ç. ve L.Ü.'ye doğru ateş edip öldürmeye teşebbüs ettiği belirlendi. Daha sonra yakalanan Ahmet Çiray bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. duruşmasına katılan Çiray, suçlamayı kabul etmeyerek, “Eylemlerin olduğu mahallede oturuyorum. İster istemez sokaktan geçtim, evimin önünde otururken fotoğraflanmış olabilirim. Polis memurlarına silahla ateş etmedim” dedi. Ancak bilirkişi raporunda da, polislere ateş eden kişinin Ahmet Çiray olduğu belirlendi.
Ahmet Çiray Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 18 Nisan 2018'de gerçekleştirilen karar duruşmasına katılmadı. Mahkeme savcısı, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanık Çiray'ın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, Çiray'a, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Ayrıca heyet, hükümlüye, "4 polis memurunu öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 10 yıl 10 ay, "Toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmekten" 5 ay, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılmaktan" 5 ay, "Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 18 ay 22 gün, "Silah bulundurmaktan" ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası vermişti. Hakkında yakalama kararı bulunan Ahmet Çiray mahkemenin verdiği bu karardan sonrada Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından her yerde aranmaya başlandı. Polis yapılan çalışmalar sonucunda hükümlünün Hürriyet Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Mahalledeki bir evden çıktığı belirlenen firari, 20061 sokak içerisinde yakalandı. Emniyete getirilen Çiray buradaki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.
İHA'nın aktardığı habere göre, hükümlünün polislere ateş ettiği gün birkaç saat sonra korsan gösteriye katılan İbrahim Aras isimli 15 yaşındaki bir çocuk da ölü bulunmuş, göstericiler tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
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