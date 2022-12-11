Muğla'da araçlar suya gömüldü!

Muğla’nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Bafa Mahallesi’nde su baskınlarına neden oldu.

İHA'nın haberine göre Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmasının beklendiği belirtilmişti.