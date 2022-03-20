Muğla'da korkutan yangın! Kontrol altına alındı 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberine göre yangın, saat 13.10 sıralarında Göcek Mahallesi'nde çıktı. Kısa sürede olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

İHA'nın haberine göre 22 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 treyler ve çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Arazinin sarp, havanın da rüzgarlı olması nedeniyle söndürme çalışmaları zor şartlarda sürdürülürken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye geldi. Bu arada yangının çıkış sebebinin de araştırıldığı belirtildi.