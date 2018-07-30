Muharrem İnce kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. İnce, "Genel Başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma dair söz verdim. Noterden taahhütname verdim. Önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı, STK'ların oy kullanacağını, baroların, odaların, başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi; burada kendim de aday adayı olacağım.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsam 45 gün içinde partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim. Bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız, geleceğimiz, derdimiz memleket. Ben imzaların sorumlusu değilim." ifadelerini kullandı.

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