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Muharrem İnce'den "Hazırlanma zamanı" mesajı

Muharrem İnce'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 31 oy aldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında "'Önümüzden yürü' derlerse yürürüm" sözlerinin ardından olağanüstü kurultay için partili muhaliflerin hazırlıkları sürüyor. İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı. Zafer hazırlanmaktır" mesajı verdi

17.07.2018 - 16:36 | Güncelleme:

CHP'de "değişim" isteyen parti içi muhaliflerin olağanüstü kurultay için imza toplama çalışmaları sürüyor. İlk günde imza sayısının 300'ü geçtiği belirtilirken CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den yeni bir açıklama geldi. İnce, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gelecek mutlu ve umutlu günlerin aşısını, bu topraklara birlikte yaptık ve ne mutlu bize ki bu aşı tuttu. Şimdi bir çiçeği, bir meyveyi büyütür gibi yine emek emek daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı. Zafer hazırlanmaktır." dedi. 

24 Haziran seçimlerinde yüzde 31 oy alan İnce, seçimin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında "Bana 'Önümüzden yürü' derlerse yürürüm" demişti. Parti içinden yükselen "değişim" seslerinin ardından olağanüstü kurultay için harekete geçildi. Olağanüstü kurultayın yapılabilmesi 634 delegenin imzası gerekiyor. 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 33 dakika önce
    Genç ve güzel kadınların bu adamın elinden gazoz içmesi halinde başına gelebilecek olaylardan partimiz sorumlu değildir.
  • Misafir 53 dakika önce
    bu böyle yarım kalmayacak ince. bu düzeni tek değiştirebilecek yetenek sende. kılıçdaroğlunun 9 seçim kaybettiği bir yerde senin kıymetin bilinmeli. sen yoksan artık oyda yok...
  • Misafir 54 dakika önce
    ilk.günde 300 delege imza verdi demek yeterli imza sayisi olan 634 e ulasilamayacak demektir. ilk gun 500 olmaliydi kalanu da musait degil diye ertesi gun notere giderdi ama simdi 300 imza varsa en fazla 100 daha eklenir hepsi bu
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