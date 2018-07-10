Yargıtay Ceza Genel Kurulu, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin bazı kamu görevlileri yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı.
Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin, bazı şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazı reddetmesinin ardından Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma isteminde bulundu.
Bunun üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Kurul, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Vali Yardımcısı Servet Güngör, İl Alay Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, İl Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, Emniyet Genel Müdürlüğü TİB temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, Jandarma Genel Komutanlığı TİB temsilcisi Yaşar Kalkan, Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu hakkındaki kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın eksik araştırmayla verildiğine hükmederek kararı kaldırdı.
Şüpheliler hakkında dava açılıp açılmayacağı konusunda yeniden inceleme yapılacak.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Yazıcıoğlu ve beraberindeki Mustafa Kaya İstektepe, Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ile İsmail Güneş, bulundukları helikopterin 25 Mart 2009'da düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Arama kurtarma çalışmalarında ihmali davranışlarda bulundukları iddiasıyla bazı kamu görevlileri hakkında şikayette bulunulmuştu.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı bir kısım şüphelinin sıfatı ve suç yeri itibarıyla dosyasının ayrılıp görevsizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vermişti.
Başsavcılık dönemin Valisi Mehmet Niyazi Tanılır ve diğer kamu görevlisi şüpheliler yönünden ön inceleme için dosyayı İçişleri Bakanlığına göndermiş, Bakanlıkça verilen olayla ilgili ön inceleme yapılmasına gerek olmadığına ve şikayetin işleme konulmamasına dair karar Danıştay tarafından 2 Aralık 2010'da kaldırılmıştı.
Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme sonucunda ise 3 Mayıs 2011'de ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmış, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmeyerek, dosyayı "kayıttan düşme kararıyla" sonuçlandırmıştı.
Ancak bazı müştekiler tarafından yapılan soruşturma izni verilmemesine itirazı görüşen Danıştay 1. Dairesi, 2 Şubat 2012'de bu kararı da kaldırdı ve dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 19 Temmuz 2016'da dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Vali Yardımcısı Servet Güngör, İl Alay Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, İl Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut ile diğer kamu görevlilerinin helikopterde yolculuk edenlerin telefon numaralarından alan ve konum bilgisi belirleme sürecinde görev gereklerine uygun davrandıkları, bu süreçte ihmali davranış sergileyerek görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerine dair haklarında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.
Kazada hayatını kaybedenlerin itiraz kanun yoluna başvurması üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 6. Ceza Dairesi de 18 Ekim 2016'da bu itirazı reddetti.
Adalet Bakanlığı ise bu karara karşı kanun yararına bozma talebinde bulundu.
Talep üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın eksik araştırmayla verildiğine ve kaldırılmasına hükmetti.
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