Üç milyon memur ile 2.3 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri haftaya başlayacak. Toplu sözleşme masasında memurları temsil edecek MEMUR-SEN’in zam teklifi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunuldu.

Buna göre, MEMUR-SEN taban aylığın seyyanen 200 TL artırılmasını, 2020’de yüzde 8+7, 2021 yılında ise yüzde 6+6 zam yapılmasını istedi. MEMUR-SEN ayrıca ilk yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep etti.

Diğer memur sendikası konfederasyonları da taleplerini daha önce açıklamıştı. KAMUSEN taban aylığın 2020 ocak ayında 600 lira artırılmasını, buna ek olarak 2020’de yüzde 10+10, 2021’de ise yüzde 8+8 artış yapılmasını istedi. KAMUSEN ayrıca her yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

KESK ise en düşük memur maaşının 4 bin 222 liraya çıkartılmasını istedi. KESK 2020 için toplam yüzde 38 artış,, 2021 için ise 2020 enflasyonunun üzerine 3 puan refah payı talep etti.

Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlayacak ve ay içinde tamamlanacak.

