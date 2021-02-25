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HaberlerGündem3. Sayfaİpek Er davası... Son dakika: Musa Orhan hakim karşısıdna! Türkiye nefesini tuttu
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Son dakika haberler... Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan, susma hakkını kullandı

Batman'da, intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'ın, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Orhan, susma hakkını kullanırken, duruşma 1 Haziran'a ertelendi

İpek Er davası... Son dakika: Musa Orhan hakim karşısıdna! Türkiye nefesini tuttu
Musa Orhan tekrar hakim karşısında
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DHA

Beşiri ilçesinde, tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden İpek Er'in, bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'ın tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

DHA'nın haberine göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanan Musa Orhan'ın duruşması bugün, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşmaya İpek Er'in ailesi, Siirt ve Batman Barosu ile Orhan'ın avukatları katıldı. Ankara'dan SEBGİS ile duruşmaya katılan Orhan, susma hakkını kullandı.

Mahkeme heyeti; cumhuriyet savcısı, İpek Er'in ailesinin avukatı ve sanık Musa Orhan'ın avukatının beyanını aldıktan sonra kararını açıkladı. Sanık Orhan'ın sosyal medya hesapları olup, olmadığının incelenmesi için duruşma, 1 Haziran'a ertelendi.

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