İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ben Süleyman Demirel gibi cebimde anayasa ile geziyorum. Bu anayasanın 101'inci maddesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağını söylüyor" dedi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, NOW Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİRLİK MEŞALESİ YAKACAĞIM"

Dervişoğlu, "Merkez siyaseti yeniden ayağa kaldırmak üzere birlik meşalesi yakacağım. Bu ülke hala Süleyman Demirel'in samimiyeti, rahmetli Ecevit'in nezaketini, Erbakan'ın imanını özlüyor. Bu değerli şahsiyetlerin ayak izlerine basa basa milletle buluşacağım. Bu çağrının adı merkezde buluşmaktır. Bunun için mücadele gerekmektedir" ifadelerini kullandı.