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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Müsavat Dervişoğlu: Tencerede yemek değil, dert kaynıyor

        Müsavat Dervişoğlu: Tencerede yemek değil, dert kaynıyor

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, "Emekli tenceresini kaynatamıyor. Tencerelerde yemek değil, dert kaynıyor dert. Çiftçinin derdini, emeklinin derdini, iş adamının derdini, esnafın derdini çözmek için, atanamayan öğretmenlere istikbal kapılarını açmak için kurduk biz bu partiyi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:52
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        Dervişoğlu: Tencerede dert kaynıyor
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Kurulduğumuz gün mevcut bulunan sorunlar, 7 yıl geçti hala aynı duruyor. Çiftçinin dertleri karşımızda büyüyerek bir dert yumağına dönüşmüş. Gençler geleceklerine dair ümitlerini yitirmiş. Emekli tenceresini kaynatamıyor. Tencerelerde yemek değil, dert kaynıyor dert. Çiftçinin derdini, emeklinin derdini, iş adamının derdini, esnafın derdini çözmek için, atanamayan öğretmenlere istikbal kapılarını açmak için kurduk biz bu partiyi” dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yerel seçimlerde 1 oy farkla kazandığı, AK Parti Adayı Ünal Demircioğlu’nun 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesiyle yaptığı itirazla İlçe Seçim Kurulu’nun seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray’ın Güzelyurt ilçesini ziyaret etti.

        2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek ilçede partililere seslenen Dervişoğlu, “Başkanımız bana ‘Bu seçimi geçen sefer 1 oyla kazanmıştık. Şimdi büyük bir oy farkıyla kazanacağız. Çünkü ben Güzelyurt’a sadece inanmıyorum. Aynı zamanda da güveniyorum’ dedi. Onun için bu güvenin 2 Haziran'da taçlandırılması lazım. Sizin mübarek oylarınızın artık gasbedilemeyeceğinin artık hakkımızın, hukukumuzun çiğnenemeyecek olacağının farkında olmanız lazım. Biz milletin iradesinin dışında başka bir güç tanımıyoruz” diye konuştu.

        ‘VATANDAŞIN ÖZLEDİĞİ VE ARADIĞI BİRİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM’

        Geçmişteki siyasi liderlerden esinlendiğini belirten Müsavat Dervişoğlu, “Ben siyasette emek sarf etmiş bütün siyasi büyüklerime saygıda kusur etmeyen biriyim. Vatandaşın özlediği ve aradığı bir olmaya çalışmamda da onların yaşantılarından, onların konuşmalarından, onların sözlerinden ve icraatlarından esinlenmeye çalışırım. Vatandaş arıyor. Vatandaş Süleyman Demirel'in samimiyetini arıyor. Bugün siyasette samimiyet olmadığı için arıyor. Yine rahmetli Bülent Ecevit'in nezaketini arıyor. Siyasette nezaket olmadığı için. Bugün yine Necmettin Erbakan’ın imanını arıyor. Siyaset imanını yitirdiği için. Ve yine bugün siyaset Turgut Özal'ın çalışkanlığını arıyor, siyasiler tembelleştiği için. Ve yine bugün vatandaş siyasetçide Alparslan Türkeş'in mücadeleciliğini ve imanını arıyor. İYİ Parti'nin yöneticileri olarak bizler, genel başkanı olan bendeniz de bu memlekette taş üstüne taş koymuş bütün siyasi önderlerin ve liderlerin yolunu takip ediyorum. Çünkü o yol, Cumhuriyet’in yoludur ve biliyorum ki, o yol Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur” ifadelerini kullandı.

        ‘PARTİYİ KURDUĞUMUZDA OLAN SORUNLAR HALA AYNI DURUYOR’

        İYİ Parti’nin zorlu bir dönemde kurulduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Kurulduğumuz gün mevcut bulunan sorunlar, 7 yıl geçti aradan hala aynı ile duruyor. Çiftçinin dertleri karşımızda büyüyerek bir dert yumağına dönüşmüş. Gençler geleceklerine dair ümitlerini yitirmiş, üniversitelerini bitirmişler, vize kuyruklarında yabancı ülkelerde istikbal arıyor. Emekli tenceresini kaynatamıyor. Tencerelerde yemek değil, dert kaynıyor dert. Çiftçinin derdini, emeklinin derdini, iş adamının derdini, esnafın derdini çözmek için, atanamayan öğretmenlere istikbal kapılarını açmak için kurduk biz bu partiyi. Ama biz partinin sadece kurucularıyız. Partimizin gerçek sahibi sizlersiniz. Biz sadece tabelayı asanlarız. Onun için siz olmadan biz bu yolculuğu sürdüremeyiz” dedi.

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