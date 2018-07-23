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Kariyeri boyunca bir çok ödüle sahip olan başarılı isimin en dikkat çeken ödülleri ise 40.Altın Kelebek Ödüllerindeki "En İyi Erkek Sanatçı" ödülüdür. 1 Kasım 2008 senesinde Sinem Ceceli ile evlenen sanatçının bu evlilikten Arın adında bir oğlu vardır.