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Son dakika! Mustafa Cengiz: "CAS'a başvuracağız"

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş UEFA ve CAS açıklaması geldi. UEFA Hakimler Kurulu'nun kararının ardından İsviçre'de UEFA ile görüşen Cengiz, "Hakimler Kurulu'nun itirazı var. Bu itiraz da yeniden gözden geçirme şeklinde. Biz de bu itiraza itiraz ettik. Çünkü biz bir sözleşme imzaladık. Pazartesi günü CAS'a başvuracağız. Yeniden gözden geçirmenin yanlış olduğu şeklinde bu başvuruyu yapacağız." diye konuştu

11 Ekim 2018 Perşembe, 23:31 | Güncelleme: AA

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaptıkları finansal fair play anlaşmasının UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonuna geri gönderilerek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesi ve soruşturmanın devamına karar verilmesini Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıyacaklarını söyledi.

UEFA ile İsviçre'de yaptıkları görüşmeyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, "Uzun yıllardan gelen birikimli sonuçların bir defada çözülmesi kolay olmuyor. UEFA, yeni yönetimin gelişmesini inceledi ve yeni yönetime Türk futbolu adına bir şans verdi. Bizimle 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptı. Bu anlaşma içinde davranmaya başladık." diye konuştu.

Cengiz, UEFA ile yapılan anlaşmaya yine UEFA içindeki bir kurulun itiraz ettiğini aktararak, "İtiraz, anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi yönünde. Bu itiraza bizim de itirazımız var. Bir anlaşma imzaladık. Gelecek 3 yılda herhangi bir sebeple engellenmemiz hem Galatasaray hem Türk futbolu hem de bizim gibi mali yapısı iyiye giden kulüpler için ciddi risk. Hiçbir sorun olmamasına rağmen CAS'a başvuracağız. CAS'a gitme nedenimiz, hakkımızda alınmış bir hükümden ötürü değil. Pazartesi günü başvurmayı düşünüyoruz. Sebep, yeniden gözden geçirmenin yanlış olduğu ve buna gerek olmadığı şeklinde." ifadelerini kullandı.

İtiraz nedeninin Galatasaray'ın geçmiş yıllardaki 142 milyon avroluk zararının gözardı edildiği iddiası olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Biz, gözardı edilmediğini, bu zararı kabul ettiğimizi, finansal fair play kurallarına uyduğumuzu ve giderek düzelmeye geçtiğimizi söyledik. Son 3 aylık bilançoyla net olarak çok daha iyi duruma gittiğimiz görüldü. Son 3 ayda yaklaşık 15 milyon avroluk zarar var. Biz hikaye veya masal okumuyoruz. Bunlar gerçekler. Bu gerçekler ışığında yeniden gözden geçirmeye gerek olmadığını söylüyoruz. Onlar da 'yeniden gözden geçirilsin.' diyor. Bununla vakit kaybetmek istemiyoruz. UEFA'ya bir tepkimiz yok. Bize men verme yetkileri de vardı ama yeniden gözden geçirilmesini istediler. Biz, bundan bile rahatsız olduk."

"BİZİ ŞİKAYET EDİYORLAR"

Başkan Cengiz, Türkiye'den Galatasaray'ın UEFA'ya şikayet edildiğini aktardı.

Dünkü "Uçağın kalkışı gibi kalkıştayız. İnşallah bir kuş sürüsüne çarpmayız." ifadelerinin çarpıtıldığını aktaran Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray için armanın peşinde mücadele ediyoruz. Hiç kimseyi arkadan vurmaya çalışmıyoruz. Rakiplere çok saygılıyım. Bizi şikayet edebilirler, ediyorlar. Olabilir. Ona da saygı duyuyorum. Bizim bir yanlışımız varsa şikayet etsinler ki o yanlışı düzeltelim. Ancak yapılan şikayetler sağlıklı değil. Öfkeden kaynaklanıyor. O öfkeye de saygı duyuyorum. Kendi yolumuzda yürüyoruz. Bütün büyük imparatorlukların ve oluşumların ciddi rakipleri olur. Olması da gerekir."

Sarı-kırmızılı taraftarların endişe etmemesini isteyen Cengiz, "Bu bir satranç gibi. Biz, doğru hamleler yaptığımıza inanıyoruz. Çoban matına gelmeyiz. Hiç merak etmesinler." şeklinde görüş belirtti.

Mustafa Cengiz, CAS sürecinin Nisan 2019'u bulabileceğini ve lehlerine karar çıkacağına inandığını bildirdi.

"CEFERİN, EURO 2024'ÜN TÜRKİYE'YE VERİLMEMESİNE ÜZGÜN"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Türkiye'ye verilmemesinden üzgün olduğunu kaydetti.

Ceferin ile dostluk görüşmesi yaptıklarını dile getiren Cengiz, "Ceferin ile yeniden gözden geçirme konusunu konuşmadık. Kendisiyle Türk futboluyla ilgili konuştuk. 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığımızla ilgili konuştuk. Ceferin, inşallah Galatasaray'ın ilk Avrupa kupası maçına gelecek. Kendisi EURO 2024'ün Türkiye'ye verilmemesine üzgün. Kendisi samimi olarak duygularını dile getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

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