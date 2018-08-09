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Son dakika: Mustafa Destici: Tecavüzcüler ve terör suçluları için idam istiyoruz

Son dakika... BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Destici, yaptığı açıklamada, "Bir küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı tecavüz edip öldüren sapıklar için, diğeri de terör eylemi gerçekleştiren teröristler için idam cezasını istiyoruz" dedi

09.08.2018 - 15:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam teklifi için, "Siyasi suçlar için bir talebimiz yok. Biz somut bir şekilde, BBP olarak iki kesim için idam cezası istedik. Bir cani sapıklar için istedik, bir diğeri de silah sıkan teröristler için istiyoruz. BBP'nin somut bir çerçevesi var" ifadelerini kullandı. 

BBP lideri Destici, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Destici'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"TOPLUMDA BÖYLE BİR BEKLENTİ VAR"

"BBP olarak idamı ilk defa gündeme getirmiyoruz. İdamın kaldırılmasının doğru olmadığını da ifade ettik. 2013 yılında 30 ilde yaptığımız referandum sonuçları var. Toplum için siyaset yapıyoruz. Milletin beklentilerini, taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

Bana göre çağdaş hukuk tanımı farklıdır. Bunlar kültüre, inanca göre değişir. Evrensel kurallar olabilir ama her toplumun kendi öncelikleri vardır. Biz BBP olarak toplumun sesiyiz. Toplumda böyle bir beklenti var. Bir küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı tecavüz edip öldüren sapıklar için, diğeri de terör eylemi gerçekleştiren teröristler için. 

İDAM CEZASININ ŞARTLARI

Biz idamı BBP olarak, ilkeli bir şekilde çaba sarf ediyoruz. TBMM'ye bunu sunacağız. Bizim hazırladığımız teklif tam bitmedi ama idam cezası onandıktan sonra en erken uygulama 3 yıl sonra olacak. Meclis'ten, Cumhurbaşkanı onayından geçecek. Cumhurbaşkanının af yetkisi olacak. Hukukçular, doktorlar olacak. Bütün şartlar oluştuktan sonra idam cezası gerçekleşecek. Bizim kendi kültür ve inancımıza uygun olan, adaleti de tesis edecek bir teklifte bulunuyoruz. 

TBMM'de 400 sayısı gerekiyor. Biz diyoruz ki Meclis'te 400 oy alsa bile referanduma gitsin diyoruz. Bütün suçlar, cinayetler için bir idam talebi ortaya koymuyoruz. Bir intikam duygusuyla ortaya getirilmiş bir teklif değil.  ABD idamı uyguluyor. 1976'dan bu yana yılda 11 kişiye tekabül ediyor. Çok vahşice de olsa, her suçun karşısında idam olsun diye bir talebimiz yok. 

"KAMU VİCDANININ RAHATLAMASI ADINA..."

Bizim idam teklifimize gelen eleştirilere baktığımız zaman masum insanların da idam edilebileceği, bunun için savunma mekanizması olmayacağı şekilde geliyor. Biz bunu sıfıra indirmeye çalışıyoruz. İnsan kararının olduğu her yerde hata olabilir. Ceza kanunlarımızda, hukuk sistemimizdeki açıkları ortadan kaldırmamız lazım. Kamu vicdanının rahatlaması adına bir takım değişiklikler yapmak zorundayız. 

Siyasi suçlar için bir talebimiz yok. Biz somut bir şekilde, BBP olarak iki kesim için idam cezası istedik. Bir cani sapıklar için istedik, bir diğeri de silah sıkan teröristler için istiyoruz. BBP'nin somut bir çerçevesi var."

 

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YORUMLAR 16
  • Misafir 8 dakika önce
    Dolar 7TL ye doğru gidiyor. Sen idam iste.
  • Misafir 9 dakika önce
    idam isteriz
  • Misafir 9 dakika önce
    Hadi bakalım inşallah
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