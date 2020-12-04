17 kilo ve sıvı halde! Değeri 14 milyon TL! 0:00 / 0:00

İHA

Gümrük Muhafaza ekiplerince 10 gün ara ile gerçekleştirilen iki operasyondan ilkinde İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular uyuşturucu kaçakçılığı bakımından mercek altına alındı. Bilgi sistemleri üzerinden yapılan incelemede Brezilya’nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcu riskli olarak değerlendirildi.

X-RAY CİHAZINDAN GEÇİRİLİP ARANDI

İHA'da yer alan habere göre yolcuyu taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasının hemen ardından uçaktaki valizler x-ray cihazından geçirildi ve narkotik dedektör köpeklerle arandı.

KOKAİNİN SIVI ÇÖZELTİSİ ÇIKTI

Narkotik dedektör köpeklerin şüpheli yolcunun valizindeki içki şişelerine tepki vermesi üzerine bu şişeler açılarak içerisindeki alkollü içecek görünümündeki sıvı analiz edildi. Yapılan analizde içki şişeleri içerisindeki sıvının kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı.

DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANIYOR

Uyuşturucu kaçakçıları dünyada eşine az rastlanır bir yöntem denemiş olmasına rağmen Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde toplam 8 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 6 milyon lira değerindeki sıvı kokainin Türkiye’ye sokulması engellendi.

10 GÜN SONRA İKİNCİ OPERASYON

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda benzer bir diğer operasyon ise ilk yakalamadan 10 gün sonra gerçekleştirildi. İlk yakalamada Türkiye’ye içki şişelerinde sıvı kokain sokulmasının denenmesi Gümrük Muhafaza Narkotim ekiplerinin bu alana özellikle eğilmesine sebep oldu.

BREZİLYALI YOLCU RİSK ANALİZİNE TAKILDI

Bu kapsamda Brezilya’dan gelen bir başka yolcu Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizine takıldı. Şüpheli yolcunun havalimanına inmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Yolcunun valizleri yine x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Bu yolcunun valizinde de 4 tane içki şişesi olduğu tespit edildi.

9 KİLOGRAM DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik dedektör köpeklerin bu şişelere tepki vermesi sonucu şişelerdeki sıvından numune alınarak yapılan analizde kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı. Bu operasyonda da 9 kilogram ağırlığında 7.8 milyon değerinde kokain ele geçirildi.

TOPLAMDA 17 KİLO VE DEĞERİ 13.8 MİLYON TL

İstanbul Havalimanı'nda Türkiye’de ve dünyada diğer kolluk birimlerince nadir gerçekleştirilen operasyonlardan ikisine imza atan Gümrük Muhafaza ekiplerince toplam 17 kilogram ağırlığında, 13.8 milyon lira değerinde sıvı kokain çözeltisi ele geçirildi. Söz konusu uyuşturucuyu Türkiye’ye sokmak isteyen zanlılar ise gözaltına alındı.